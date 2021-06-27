«الأرصاد الجوية» تكشف عن موعد التحسن في حالة الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ هذه الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري متثملة في ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة بشكل ملحوظ.

وأضاف «شاهين» أنّ الموجة الحارة المؤثرة بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي على معظم محافظات الجمهورية، والذي يعمل على رفع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، ما يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم سواء في فترات النهار أو الليل وهو أمر طبيعي بالنسبة لفصل الصيف، مشيرًا إلى أنّه لا يوجد أي تحسن في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع على الأقل.

وأوضح «شاهين» أنّ درجات الحرارة على القاهرة تتراوح من 37 إلى 38 درجة مئوية، فيما تتراوح ما بين 43 إلى 44 درجة مئوية على جنوب البلاد، فيما تتراوح نسب الرطوبة ما بين 80% إلى 90%.

شبورة خفيفة صباحًا على الطرق السريعة

وعن الظواهر الجوية الأخرى المؤثرة على البلاد، يقول مدير مركز التنبؤات الجوية أنّها شبورة خفيفة في الصباح الباكر على الطرق السريعة والطرق المؤدية إلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، تتلاشى سريعًا مع سطوع أشعة الشمس، مؤكدًا على أن البحرين الأحمر والمتوسط معتدلين ومناسبين لكل أعمال الملاحة البحرية.

وقدّمت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة موجة الحر، تتمثل في الآتي:

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة، وإذا اضطررت للخروج، ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، وابحث عن الظل.

2- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات، أو تركها في درجة حرارة عالية.

3- يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

4- الإكثار من تناول السوائل، خاصة المياه بعد الإفطار وخلال فترة الليل.

5- عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

6- ارتداء واقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.