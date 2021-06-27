ضبط 37 كيلو حشيش وبانجو وتنفيذ 81852 حكما قضائيا متنوعا في 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 180 قطعة سلاح ناري بحوزة 161 متهما، وتنفيذ 81852 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين، ارتكبوا 3 حوادث سرقة سيارات.

وأسفرت الحملات عن ضبط 215 قضية مخدرات، بإجمالي 223 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 11٫319 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 26٫525 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 3٫547 كيلو جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 1٫015 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2٫351 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 1٫110 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 45 جراما، وكمية من مخدر الآيس وزنت 10 جرامات، و2947 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 34 متهما هاربا، و24 متهما بالبلطجة، وضبط 459 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها، وضبط 27207 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارا ستمرار الحملات الأمنية.