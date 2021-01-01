جهود الحملات الأمنية خلال 24 ساعة: 201 قضية مخدرات وتنفيذ 49 ألف حكم

واصلت الحملات الأمنية جهودها المكثفة، في إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، إذ وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عنن تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية.

الأسلحة النارية والبيضاء

تمكنت الحملات الأمنية من ضبط 83 قطعة سلاح نارى، بحوزة 76 متهما، على النحو التالى:

- 7 بنادق آلية.

- بندقية رصاص.

- 15 بندقية خرطوش.

- 5 طبنجات.

- 55 فرد محلى.

- 252 طلقة مختلفة الأعيرة.

- 10 خزائن متنوعة.

- 197 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ الأحكام

نفذت القوات المختصة 49207 أحكام قضائية متنوعة، بإجمالى 5539 محكوما عليه، كالتالى:

- 172 حكم جناية.

- 15128 حكم حبس جزئى.

- 3121 حكم حبس مستأنف.

- 23599 حكم غرامة.

- 7187 حكم مخالفة.

التشكيلات العصابية

نجحت القوات الأمنية، في ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 13 متهما، ارتكبوا 31 حادثا متنوعا.

المخدرات

ضبطت الحملات 201 قضية مخدرات، بإجمالى 225 متهما، حرز خلالها الآتى:

- كمية من مخدر البانجو وزنت (10,379 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الحشيش وزنت (8,380 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,016 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت (3,190 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الإستروكس وزنت (759 جراما).

- كمية من مخدر الفودو وزنت (17 جراما).

- كمية من مخدر فرجينيا وزنت (150 جراما).

- كمية من مخدر الأفيون وزنت (295 جراما).

- كمية من مخدر شابو وزنت (840 جراما).

- كمية من مخدر البودر وزنت (469 جراما).

- كمية من مخدر الكريستل وزنت (15 جراما).

- 5785 قرص مخدر.

ونجحت الحملات الأمنية المكبرة، في مختلف محافظات الجمهورية، في ضبط 34 شخصا من المتهمين والمراقبين الهاربين، و41 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

وسجلت الإدارة العامة للمرور 25785 مخالفة مرورية متنوعة، وضبطت 263 دراجة نارية مخالفة، ونجحت الحملات الأمنية في إعادة 8 دراجات نارية وسيارتين مبلغ بسرقتهم.

وجرى فحص 45 من سائقى السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم.

واتخذت القوات الأمنية التابعة لمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا والمخالفات المضبوطة، وجارى استمرار الحملات الأمنية.