طرق الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بعد انتهاء المرحلة الأولى بالبحيرة

على مدار 7 سنوات ماضية، لم يتوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن السير نحو التنمية وصناعة الإنجازات، ولعل محافظة البحيرة تكون شاهدة على طفرة وثورة في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة، وتم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن، فكانت ولا تزال جهود الدولة المصرية الداعمة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن البحراوي ورفعة شأنه، حيث تم تنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية.

وفي تحدِ غير مسبوق، تم تحقيق طفرة تنموية في شتى القطاعات والمجالات، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم، ويعد ما تم ضخه من استثمارات وتمويل ودعم للمحافظة خلال تلك الفترة لم يتحقق عبر عقود من الزمان، ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة.

مبادرة «حياة كريمة» بالبحيرة

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن الإقليم يسير بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي «حياة كريمة»؛ للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

نجاح كبير بالمرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»

وشهدت المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نجاح كبير، والتي نفذت بعدد 8 قرى بنطاق المحافظة، بواقع 6 قرى بمركز ومدينة أبو المطامير وهم «زاوية صقر، الياسينية، المهدية، الرابعة بذور، عبد الحليم محمود، وأحمد بدوي»، فضلًا عن قرية علي مبارك بوادي النطرون وقرية الخرطوم بمركز بدر.

أعمال تطوير بقرى المبادرة

وتم تنفيذ 95 مشروعًا في العديد من القطاعات بقرى مبادرة حياة كريمة، من بينها «الصرف الصحي، مياه الشرب، الطرق والكباري، الري، الصحة، الطب البيطري، الكهرباء، تدعيم الوحدات المحلية، التعليم، وغيرها من القطاعات»، بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 350 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 100%.

كيفية الاستفادة من مبادرة حياة كريمة

وأعلنت الوحدات المحلية المقرر بها مبادرة حياة كريمة، عن تلقي طلبات الأهالي لتطوير منازلهم، وذلك بعد تقديم الأوراق التي تثبت ملكيتهم للمنزل، وملأ استمارة خاصة بالمبادرة يطلب فيها تجديد وتطوير منزله، يتم ذلك بعد معاينة من الإدارة الهندسية بمجلس القرية؛ للوقوف على أحقية المنزل للتطوير من عدمه.