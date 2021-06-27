«قومي الحوكمة» يطلق الدفعة الثالثة لتأهيل 150 قيادة نسائية بـ5 محافظات

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات النسائية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لـ150 من القيادات النسائية الشابة بمحافظات الغربية، الدقهلية، البحيرة، دمياط، والقاهرة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن برنامج تأهيل القيادات النسائية يأتي فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة، ويهدف إلى ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية الواعدة في الحكومة المصرية وإعدادها للتطلع بمسؤولياتها القيادية في الحياة السياسية وبالجهاز الإداري للدولة، والتأكيد على حقوقها ودورها الحيوى فى تنمية المجتمع بصفة عامة، مضيفة أن البرنامج يهدف أيضا إلى بناء قدرات المرأة سعيًا لزيادة حصة تمثيلها في المناصب التنفيذية القيادية.

وأكدت «السعيد» دور المعهد في تنمية وتطوير القدرات البشرية، وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية الخلاقة، ودعم نشر المعرفة الإدارية والفكر والوعي الإداري؛ وذلك من أجل المساهمة في زيادة المعرفة وتنمية قدرات العنصر البشري، وتعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسي والإسهام بكفاءة وفعالية في تطوير وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن البرنامج التدريبي يتضمن تأهيل القيادات النسائية على عدة مهارات تخص وظائفهن، منها مهارات واختبارات الإدارة وسِمات الشخصية وعمل المشاريع، وغيرها من المهارات اللازمة لكسبهن الإجادة اللازمة للقيادة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المستفيدات من الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي حوالي 150 سيدة، وستكون مدة التدريب 20 يوما -110 ساعات تدريبية- بواقع يومين في الأسبوع، مقسمة إلى 15 يوما في قاعات التدريب داخل كل محافظة بإجمالي 90 ساعة تدريب، و5 أيام «أون لاين» بواقع 20 ساعة تدريب.

يشار إلى أن الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات النسائية جرى تنفيذهما في محافظات القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد ، المنيا والأقصر.