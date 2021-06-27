محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «تعمير الوادي الجديد» لمتابعة مشروعات حياة كريمة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا والمواصفات القياسية للتنفيذ؛ لتطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات، وتقديم مستوى معيشي أفضل.

وأشار سعد، إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التي قد تواجه مراحل التنفيذ؛ للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، فضلًا عن اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالصعيد وتنفيذ مشروعات تنموية لخدمة المواطنين بها.

جاء ذلك خلال لقاءه المهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بجهاز تعمير الوادي الجديد، والمهندس جهاد حسني مدير إدارة التنفيذ بجهاز تعمير الوادي الجديد وشريف دياب منسق عام مشروع تطوير الريف المصري بأسيوط؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد بمركزي ديروط ومنفلوط، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير الريف المصري طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتنمية الصعيد وتنفيذًا لرؤية مصر2030.

واستعرض مسؤولو جهاز تعمير الوادي الجديد، نسب التنفيذ التي وصلت إليها المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمركزي ديروط ومنفلوط ضمن المبادرة الرئاسية، والذي ينفذها الجهاز ويشرف عليها.

وأوضح محافظ أسيوط، أن هذه القرى والنجوع التابعة لها للمركزين سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وأكد متابعته المستمرة والدورية لنسب الإنجاز من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لتلك المشروعات، فضلًا عن تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والوحدات القروية بالمرور اليومي عليها للاطمئنان على سير العمل وتذليل أي عقبات قد تقف أمام التنفيذ، لافتًا إلى جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة ووفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ.

يشار إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي «ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب وصدفا والفتح»، وسيتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي «منفلوط وديروط».

ولفت إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.