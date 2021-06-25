غرق طالب طب في النيل وانتحار موظفة في أسيوط

شهدت محافظة أسيوط وفاة شخصين في واقعتين مختلفتين، اليوم الجمعة، الأولى انتحار موظفة بحبة حفظ الحبوب بسبب خلافات أسرية، والثانية غرق طالب بكلية الطب في نهر النيل.

ففي مدينة أسيوط، تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراُ من مأمور مركز شرطة بندر أسيوط، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب أثناء سباحته في نهر النيل، خلف مسجد «التقوى»، بشارع البحر، التابع لمنطقة «الوليدية» بحي شرق مدينة أسيوط.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من بندر شرطة أسيوط، وقوات الإنقاذ للبحث عن جثة الطالب.

وتبين من التحريات والفحص أن الطالب الغريق يُدعى «خالد محمد السيد»، مقيم بمحافظة بني سويف، طالب بكلية الطب بجامعة أسيوط، غرق أثناء قيامه بالسباحة، وجرفه التيار إلى عمق النهر، ولم يتم العثور على جثته، حيث تواصل قوات الإنقاذ البحث عن الجثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز البداري، أقدمت موظفة على الانتحار، عن طريق تناول أقراص حفظ الغلال السامة، بسبب خلافات عائلية مع أسرتها.

وتلقى مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بورود إشارة من مستشفى البداري المركزي، بوصول «نسمة ك. ن.»، 28 سنة، موظفة، جثة هامدة، إثر تناولها أقراص حفظ الغلال.

وتبين من التحريات أن هناك خلافات بين الموظفة وعائلتها، مما دفعها إلى تناول حبة الغلال السامة، بقصد التخلص من حياتها، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.