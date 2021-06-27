الراقصة دينا مع سيدات النوبة: «كل التحية لهن.. أجمل وأجدع ستات» (صورة)

نشرت الراقصة دينا عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة جديدة لها من أسوان، خلال حضورها فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الخامسة.

وظهرت دينا فى الصورة مع مجموعة من سيدات النوبة، وعلقت قائلة، «صباح الفل من أسوان.. كل التحية للمرأة النوبية المجتهدة، أجمل وأجدع ستات النوبة».

دينا تشارك في فعاليات مهرجان أسوان الدولي

وشاركت الفنانة دينا شاركت في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لدورته الخامسة، وظهرت مرتدية فستانًا قصيرًا من اللون الذهبي، حيث دخلت على السجادة الحمراء بصحبة الفنانة إلهام شاهين التي كُرمت في حفل الافتتاح، والفنان باسم سمرة وأحمد وفيق وريم البارودي وبوسي شلبي.

دينا تكشف عن رأيها في قضية الاغتصاب الزوجي

وتحدثت دينا عن رأيها في قضية الاغتصاب الزوجى قائلة، إن العنف ضد المرأة يعتبر من أهم القضايا المجتمعية التي أصبحت عنصراً مهمًا في مجال صناعة الأفلام، قائلة: «لانزال في حاجة لتقديم المزيد من المعالجات الفنية لمواجهة هذه المشكلة التي تؤثر على المجتمع ككل، فضلاً عن طريقة تربية الأبناء في سن المراهقة».

أحدث أعمال الراقصة دينا

وتنتظر دينا عرض أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم «سقراط ونبيلة»، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، حيث تقدم دورًا جديدًا عليها، واصفة الفيلم بالتجربة السينمائية اللذيذة.

ويشارك في بطولة «سقراط ونبيلة» أشرف عبدالباقي، وأحمد فتحي، ومحمد فهيم وعدد من الوجوه الشابه، من تأليف عبدالفتاح كمال وإخراج هشام الشافعي.

آخر أعمال دينا مسلسل «سكن البنات»، بطولة وفاء عامر، وآيتن عامر، ومنة فضالي، وألفت عمر، وحجاج عبدالعظيم، ومحمد نجاتي، ومنذر رياحنة، وشيما الحاج، وحسني شتا، وشمس، وإلهام عبدالبديع، وهاجر الشرنوبي وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.