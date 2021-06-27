وزيرة الصحة خلال لقاء شيخ الأزهر: نسعى لتحقيق اكتفاء ذاتي من لقاح كورونا

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقال الإمام الأكبر إن أهمية القطاع الصحي قد برزت خلال الفترة الماضية، باعتباره القطاع الذي احتل الصفوف الأمامية في مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، بهدف القضاء عليها والتقليل من آثارها، بجانب تنظيم الحملات التوعوية لطرق الوقاية منها وكبح تفشيها، لافتًا إلى أن دعم هذا القطاع واجب وطني على كل المؤسسات، وأن الأزهر لن يدخر جهدا في توفير كل الدعم لهذا القطاع الهام للقيام بدوره على أكمل وجه في مواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأمراض المستعصية وتقديم الخدمات الطبية المطورة لجميع المواطنين.

وزيرة الصحة: نسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا

من جهتها، عبرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن عميق شكرها للإمام الأكبر لدعمه الدائم والمتواصل لما تقوم به وزارة الصحة من جهود في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا في الوقت الحالي، مع العمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل عام، هذا بالإضافة إلى إعداد خطة لتوفير العلاج للكثير من الأمراض المستعصية الأخرى.

وأضافت: «منها مرض (ضمور العضلات الشوكي)، والذي يعد علاجه هو الأغلى في العالم، معربة عن أملها في أن يكون للأزهر الشريف دور في دعم وتخفيف أعباء العلاج من هذا المرض عن كاهل المواطنين مع وضع نظام يضمن استمرار ذلك».

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قدم الشكر للعلماء والباحثين على جهودهم في سبيل تقديم لقاح كورونا للعالم، مطالبا الشركات المنتجة بإقرار سياسة عادلة لتوزيع اللقاح؛ تضع الفقراء والأكثر احتياجا على رأس قائمة الأولويات.

وكتب شيخ الأزهر تدوينة على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، جاء فيها «ما يبذله العلماء والباحثون من جهود في سبيل تقديم لقاح كورونا للعالم عطاءٌ سخيٌّ ومقدرٌ من أبطالٍ اختصهم الله بالمحافظة على حياة البشر في ظل جائحةٍ أودتْ بحياة أكثر من مليون شخص، ولا تزال تهدد العالم».