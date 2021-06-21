فنان يطالب شيخ الأزهر بالتدخل لإنهاء خصومة ثأرية: نزيف الدم مستمر

يحاول الفنان سيد الطيب، التوسط بين عائلتين لأنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين، ممتدة منذ عام 1942 بإحدى قرى محافظة سوهاج، نتج عنها الكثير من جرائم القتل، حتى وقع الصلح بين العائلتين لفترة ليست بالطويلة، قبل أن تتجدد هذه الخصومة من جديد منذ خمس سنوات، نتج عنها جريمة قتل جديدة منذ حوالي شهر، لتعود من جديد قريتهم إلى سكنة عسكرية مليئة بقوات الشرطة والمدرعات، لمنع تكرار هذه الجرائم.

وقال «الطيب»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، إنه يطلب من لجنة المصالحات بمحافظة سوهاج، وشيخ الأزهر وأعضاء مجلس النواب، التدخل لحقن الدماء وإنهاء هذه الخصومة، حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر من ذلك.

ووجه الفنان، رجاء إلى القيادات الأمنية ووزير الداخلية ومحافظ سوهاج، للتدخل أيضا في هذه الأزمة، حتى يجري وقف نزيف الدم في قريته المستمر منذ سنين، وحتى يعيش أهل القرية في سلام وأمان وينشغل كل مواطن بالقرية بعمله.

سيد الطيب ممثل شارك في تمثيل الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، أخرها كان مسلسل «ولد الغلابة»، الذي عرض حلال الموسم الرمضاني من عام 2019، وكان من بطولة الفنانين أحمد السقا وإنجي المقدم ومي عمر وإدوارد وأخرون.