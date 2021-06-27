بالأسماء.. وزيرة الثقافة تعلن الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير
كتب:
محمود البدوي
02:25 م | الأحد 27 يونيو 2021
الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة
أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.
أسماء الفائزين بجائزة المبدع الصغير من سن 5 لـ 12 سنة
هنا أحمد سعيد متولي سالم
لوجينا علي السيد علي الفيل
سيلينا سمير سعد إبراهيم
جنا أحمد محمود محمد جبر
سما نور الدين مصطفى السيد محمد
ريم أسامة صلاح الدين عبد المطلب
أياد يوسف محمدنادر مينا شاكر
أسماء الفائزين بجائزة المبدع الصغير من سن 12 لـ 18 سنة
جولي رفق أفلاديوس فهيم
أحمد محمد عثمان محمد عنتر
فريدة أحمد عبد العزيز محمود خيرالله
مبروك حسين ناصر بهجت
رنا أحمد عبد الوهاب عبد المعطي
يوسف حسن سعد علي منصور
جاسر محمد جلال محمد إسماعيل
من أصحاب الاحتياجات الخاصة
جنة يوسف شعبان
عز الدين سامح سيد