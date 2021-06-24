وصول وزيرة الثقافة لحفل افتتاح مهرجان أسوان

وصلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إلى أسوان، قبل قليل، حيث يُقام حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة، مساء اليوم الخميس.

وحرصت إيناس عبدالدايم، فور وصولها على متابعة استعدادات حفل افتتاح المهرجان، والوقوف على التفاصيل كافة، إذ ترغب في ظهوره على مستوى عالٍ من الاحترافية.

وتنطلق بعد قليل، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، التي تحمل اسم دورة النيل، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

ويقام حفل الافتتاح في مسرح مكشوف على ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط إجراءات احترازية كبيرة، ويقدم الحفل المذيعة آية الغرياني، التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، ويخرجه مسرحيا هشام عطوة، فيما يتولي المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني علي الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

ويتضمن حفل الافتتاح، تكريم الدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ويمنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، كما يقوم كذلك بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.

كما يكرم المهرجان في حفل افتتاحه النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة الشابة دنيا سمير غانم والمخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار وخبيرة الأرشيف السينمائي مني البنداري.

وكانت إدارة مهرجان أسوان قد قررت إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.

ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت.