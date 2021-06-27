من هو الشيخ مصطفى كمال الذي تنبأ بوفاته؟.. «هموت وهتصلوا عليا بكرة»

واقعة نادرة تنبأ فيها بوفاته وأبلغ أسرته، كان بطلها الشيخ مصطفى كمال علي عُثمان، إمام مسجد قرية الحميدية الجديدة بمركز الفيوم، والذي عبر الكثيرون عن حزنهم بعد وفاته، سواء داخل قريته بالفيوم، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ترصد «الوطن» أبرز معلومات عن حياته، ورحلته في الدعوة، بعد أن خيمت حالة من الحزن على أهله ومحبيه بعد رحيله أمس.

1. كان يصلي إماما بالناس في قرية الحميدية الجديدة بمركز الفيوم.

2. اشتهر ببشاشة الوجه، طيب القلب، وحَسن الخلق.

3. ألقى خطبة الجمعة الأخيرة عن «الصبر والموت».

4. كان إماما للناس في صلاة العصر والمغرب والعشاء يوم الجمعة.

5. اتصل بزوجته وودعها قبل صلاة العشاء وأخبرها بأنهم سيصلون عليه في اليوم التالي، قائلا: «أنا هموت والناس هتصلي عليّ».

6. تبرع بأرض ومال لبناء مسجد.

7. رفض جمع أي تبرعات من أي شخص لبناء المسجد.

8. سقط مغشيا عليه عندما توجه إلى عمدة القرية لينهي إجراءات تبرعه لبناء مسجد.

9. شيّع أهالي قرية الحميدية جنازة الشيخ مصطفى كمال أمس السبت.

10. له ثلاثة أبناء يدرسون في كلية طب.

جنازة مهيبة

وكان الموت قد غيّب الشيخ مصطفى كمال علي عثمان، عقب أداءه صلاة العشاء إماما لأهالي القرية، حيث حضر إلى القرية بعد أن ألقى خطبة صلاة الجمعة، وتحدث خلالها عن «الصبر والموت»، ثم كان إماما للناس في صلاة العصر والمغرب، إلا أنه قبل أن يُصلي العشاء اتصل بزوجته ليودعها وأخبرها أنّهم سيصلون عليه غدا، ثم دخل إلى المسجد وصلى بالناس إماما، وعقب انتهائهم من الصلاة، توجه إلى عمدة القرية لينهي إجراءات تبرعه لبناء مسجد فسقط مغشيا عليه.

ووسط حالة حزن، وفي مشهد جنائزي مهيب، شيّع أهالي قرية الحميدية جنازة الشيخ مصطفى كمال، بحضور أهالي القرية والقرى المجاورة إلى مثواه الأخير، داعين له بالرحمة والمغفرة، متفقين على حسن خلقه وطيب قلبه وحبه لعمل الخير والمشاركة المجتمعية.