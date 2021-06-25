غلق جزئي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم السبت

أعلنت محافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، عن تنفيذ أعمال قطع عرضي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق الإسكندرية الصحراوي، باتجاه طريق الفيوم، وذلك للقيام بأعمال مد كابلات كهرباء لأعمدة الانارة بمحيط ميدان الرماية، وذلك ضمن خطط أعمال تطوير طريق القاهرة الفيوم من ميدان الرماية وحتى طريق الدائري الاوسطي.

ونوهت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق الإسكدرية الصحراوي، باتجاه طريق الفيوم، وذلك لمدة يوم واحد غداً السبت، الموافق 26 يونيو 2021، على أن تكون الأعمال من الساعة ١٢ صباحاً، وحتى الساعة ٥ صباحاً، دون تعطيل حركه المرور.

ومن جانبه، أصدر اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، تعليمات مشددة إلى رئيس حي الهرم، بالمتابعة الميدانية للأعمال، وإزالة أي معوقات، وإعاده الشيء إلى أصله، فور انتهاء الأعمال، وذلك بالتنسيق مع الجهة المنفذة.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الشركه المنفذة قامت بوضع كافه وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامه لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية، لتنظيم الحركة المرورية بالموقع.