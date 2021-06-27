الأردن: نقف مع مصر والسودان بشكل مطلق في ملف السد الإثيوبي

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إنّ التعاون مع مصر والعراق سيسهم في تحقيق الأفضل للمنطقة برمتها، موضحًا أنّ قادة الدول الثلاث أكدوا أهمية متابعة عملية وحثيثة لتعزيز التعاون.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري والعراقي، أنّ القمة الثلاثية تعاملت مع عدة مواضيع إقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تعد القضية الأساس وجوهر الصراع ومفتاح الحل، مشددًا على أنّ السلام الشامل والدائم لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق فلسطيمن في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة.

وتابع نائب رئيس الوزراء الأردني: «نقف بشكل مطلق مع مصر والسودان في موقفهما العقلاني المستند إلى القانون الدولي، في ضرورة التوافق على السد الإثيوبي وضرورة عدم ملئه دون اتفاق يرتكز إلى القانون الدولي ويلبي الحقوق المشروعة كاملة للدول المعنية بالسد».