السيسي يثمّن مستوى التنسيق بين مصر والعراق لمواجهة تحديات المنطقة

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، في القصر الحكومي بالعاصمة العراقية بغداد، مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وجرى عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس وجّه الشكر لأخيه رئيس وزراء العراق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وفقا لاحتياجات الشعب العراقي، خاصةً ما يتعلق بجهود إعادة إعمار العراق.

وثمّن الرئيس مستوى التنسيق القائم بين البلدين الشقيقين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء العراقي بالرئيس السيسي، في زيارته التاريخية إلى بغداد، مشيدا بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، ومعربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على الأصعدة كافة.

وأكد الكاظمي حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر، واستطلاع آليات دفعها لآفاق أرحب، والاستفادة من الكفاءات المصرية في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.

وجرى التباحث بشأن الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ونشر ثقافة التسامح والاعتدال على المستوى الإقليمي، حيث جرى التأكيد في هذا الاطار على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، أخذا في الاعتبار الدور المهم لمصر من خلال القضاء على التنظيمات الإرهابية بالمنطقة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، إلى جانب دور الأزهر الشريف باعتباره منارة الوسطية، فضلا عن دور العراق في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي والقضاء على دولته المزعومة.