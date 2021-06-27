السيسي في «القمة الثلاثية»: مصر تتطلع لتقديم الخير للمنطقة وشعوبها

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في أعمال قمة ثلاثية مع رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث ألقى الرئيس كلمة خلال القمة، وجّه خلالها الشكر لرئيس وزراء العراق الشقيق، على دعوته الكريمة لاستضافة القمة الثالثة في بغداد العروبة عاصمة بلاد الرافدين العزيزة، متابعا: «يسعدني بحق المجيء إليها والتواجد بين أهلها الكرام، في أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ نحو 3 عقود، حيث يأتي وجودي اليوم تجسيدا لقوة العلاقات بين بلادنا وشعوبنا، كما يدل على مدى حرصنا على دعم العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب تؤكد وحدة الهدف والمصير، وتلبي مصالحنا المشتركة».

السيسي: نأمل أن تكون القمة الثلاثية بداية لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدان الثلاث

وأكد الرئيس السيسي، أنّ القمة التاريخية التي يحتضنها العراق، والتي تأتي استكمالا لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، نأمل أن تكون بحق تدشينا لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا، سعيا نحو الانطلاق خلال السنوات المقبلة الى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا، فضلا عن المساهمة في دعم العمل العربي المشترك والعمل على صيانة الأمن القومي العربي. فمصر تسعى لتقديم الخير للمنطقة وشعوبها وتمد دائما جسور التعاون والإخاء لمحيطها العربي.

الرئيس: التعاون الثلاثي هدف مشترك لمصر والعراق والأردن

وأعاد الرئيس السيسي، التأكيد على قوة التزامنا بالتعاون الثلاثي بين دولنا، وما يحظى به هذا الأمر من أولوية متقدمة لدينا، وما نوليه له من أهمية قصوى، ولذلك نسعى وكلنا ثقة بأنّ هذا الأمر يشكل هدفا مشتركا للجميع، لتجسيد التعاون الثلاثي بيننا ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع، من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية التي جرى الاتفاق عليها، وذلك مع إدراكنا للظروف الراهنة المرتبطة بتفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية.

السيسي: مصر تضع إمكاناتها الطبية لدعم أشقائها في مواجهة الحالة الوبائية الاستثنائية

وأضاف الرئيس السيسي، أنّه تأكيدا على إيمان مصر بوجوب التعاون والتكاتف بين بلداننا الشقيقة، أنوه في هذا الصدد بأنّ مصر تضع إمكاناتها الطبية لدعم أشقائها لمواجهة الحالة الوبائية الاستثنائية التي يمرّ بها العالم أجمع، وأنّها مستمرة في هذا النهج انطلاقا من مسؤولياتها وإيمانها بدورها إزاء أشقائها.

الرئيس: القمة الثلاثية فرصة جيدة للتنسيق والتشاور في قضايا المنطقة

وأوضح الرئيس السيسي، أنّ القمة الثلاثية فرصة جيدة لاستمرار التشاور والتنسيق بشأن أهم قضايا المنطقة، في ظل التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة، والتي تستلزم التعاون المشترك لمواجهة التحديات والأخطار المشتركة، خاصة مع ما نشهده من تدخلات إقليمية مرفوضة، تسعى للهيمنة وتهدد الأمن القومي العربي وتستهدف الدول العربية، ما يدعونا إلى التكاتف وتوحيد الصف العربي وتعزيز الدور العربي في الأزمات المختلفة بمنطقتنا.

السيسي يشيد بإنجازات العراق في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف

وتابع الرئيس السيسي، أنّه ارتباطا بما سبق، أشير إلى خطر عانينا منه جميعا وما زال ماثلا أمامنا، يستهدف دولنا وشعوبنا ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لدحره، وهو الإرهاب والفكر المتطرف، وأشيد هنا بما حققه العراق الشقيق من انتصارات ضد هذا الخطر.

السيسي يثمّن موقفي العراق والأردن الداعمة لمصر في حقوقها المائية: ندعم مواقف الأشقاء في التحديات المماثلة

وقال الرئيس السيسي: «أود في هذه المناسبة أن أثمّن مواقفكما الداعمة لمصر فيما يتعلق بحقوقها المائية، وهو الأمر الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي العربي، ويشكل جزءا من الحقوق المائية العربية بشكل عام. وفي هذا الصدد فإنّ مصر من جانبها تؤيد الحقوق المائية للعراق وللأردن في مواجهة التحديات الماثلة أمامهما، وترى أنّ الحقوق العربية المائية تعد مكونا أصيلا من مكونات الأمن القومي العربي، ما يتطلب التنسيق والتعاون فيما بيننا للحفاظ عليها».

الرئيس: استقرار ليبيا يتحقق بإنهاء التدخلات الخارجية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

وفيما يخص الشأن الليبي، أكد الرئيس السيسي، أنّ مصر تسعى للتوصل لتسوية سياسية بناء على مخرجات قمة برلين وإعلان القاهرة وقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن دعم المفاوضات التي تضم الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، وصولا لاتفاق لجنة الحوار الوطني الليبي في جنيف، واختيار رئيس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي، ثم تشكيل الحكومة الليبية المؤقتة، ما يشكل في مجمله خطوة مهمة على الطريق السليم، إلا أننا نؤكد صعوبة تحقيق الاستقرار المرجو دون إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، مع استمرار احترام وقف إطلاق النار، وصولا للانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل.

السيسي: الحل السياسي وإنهاء العمليات العسكرية والتدخلات الخارجية ينهي الأزمة السورية

على صعيد الملف السوري، أعاد الرئيس السيسي، التأكيد على موقف مصر القاضي بعدم إمكانية حل الأزمة السورية عسكريا، وأهمية الحاجة للتوصل لحل سياسي يُنهي العمليات العسكرية والتدخلات الخارجية، ويحقق المطالب المشروعة للشعب السوري، مع ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة واستقلال الأراضي السورية، وحماية مؤسسات الدولة من الانهيار، وفي هذا الإطار، تدعم مصر جهود التسوية السياسية للأزمة في إطار عملية جنيف، ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وجهود المبعوث الأممي.

الرئيس: القضية الفلسطينية «مركزية» بالنسبة للعرب.. وجهودنا متواصلة لدعمها

من ناحية أخرى، أكد الرئيس السيسي، أنّ مصر تواصل جهودها في دعم القضية الفلسطينية ذات الأولوية باعتبارها قضية العرب المركزية، عاملة على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين، والذي نجحت الجهود المصرية في التوصل إليه، وإطلاق جهود السلام مُجددا وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، بهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولذلك شهدت القاهرة زخما خاصا في الشهور الماضية اتصالا بهذا الموضوع، عبر اجتماعات الجامعة العربية وغيرها، فضلا عن جهود التقريب بين الأشقاء الفلسطينيين لإتمام المصالحة فيما بينهم، صونا لقدرة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه عبر وحدته وتضامنه.

السيسي: مصر تتطلع لاستضافة القمة المقبلة بين مصر والعراق والأردن

وأتمّ الرئيس السيسي كلمته، بتوجيه الشكر لأخيه رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، على الاستضافة الكريمة، وأخيه الملك عبد الله بن حسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على المشاركة في هذه القمة الناجحة، معربا عن تطلع مصر لاستضافة القمة المقبلة، إيمانا منها بأهمية هذا التعاون المشترك.