«نقل النواب» توافق على اتفاقية قرض لتحديث السكة الحديد

ناقشت لجنة النقل، اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

وأوضح النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وقَّعت الاتفاقية نهاية شهر مايو الماضي، وهذا المشروع يهدف لتحديث السكك الحديد وتعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأضاف «عابد» أن هذا القرض يساهم على وجه التحديد في تحسين سلامة عمل القطارات، وزيادة سعة الشبكة من خلال الإشارات المحدثة ونظام التحكم في القطاع، وتحسين كفاءة خدمة القطارات.

وقال محمد علام، الوزير المفوض من وزارة التعاون الدولي، إنه طبقا للاتفاق يقدم البنك قرضا بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو للمساعدة في تمويل المشروع وذلك بشروط مالية محددة منها أن معدل الفائدة سنوي مساوٍ لمعدل الفائدة المهوم مضاف إليه هامش الإقراض وهامش تكلفة التمويل، على أن يسدد الرصيد المسحوب من القرض على 30 قسط نصف سنوي متساوٍ ومتتالٍ وذلك خلال 20 سنة متضمنة 5 سنوات فترة سماح.

ووافقت اللجنة، في نهاية الاجتماع، على هذه الاتفاقية، وعلَّق «عابد» أنه بالرغم من أنني ضد سياسة القروض بشكل عام إلا أن مثل به القروض التي تعود بالفائدة على مصر وخاصة قطاع السكة الحديد الذي يمس المواطنين بشكل مهم فعلينا أن نوافق عليها.