«علاقة غير شرعية».. كشف غموض مقتل رجل بالخانكة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، من كشف لغز العثور على جثة شخص بمنطقة غير مأهولة بالسكان بين مركزي الخانكة والسلام، مصاب بعدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسد.

وتبين أن المجني عليه كان على علاقة غير شرعية بإحدى السيدات، وحينما كشف زوجها العلاقة أمرها باستدراجه للمنطقة، وما أن وصلا حتى انهال عليه بالطعنات التى أودت بحياته على الفور، وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهمين على المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض جثة المجني عليه للطب الشرعي لإعمال الصفة التشريحية، والتعرف على سبب الوفاة واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بمنطقة نائية غير مأهولة بالسكان بدائرة المركز.

وأخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز وفريق البحث، وبالمعاينة والفحص تبين أن المجني عليه يدعى «محمد. ع» 35 سنة، مقيم دائرة المركز مصاب بـ26 طعنة بأماكن متفرقة بالجسد، أودت بحياته وجرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة.

وكثف رجال المباحث التحريات، وبالفحص تبين أن المجني عليه «محمد. ع» 35 سنة، مقيم دائرة مركز الخانكة، كان على علاقة غير شرعية بسيدة تدعى «ر. ع» 37 سنة، مقيمة بالسلام محافظة القاهرة، وعندما كشف زوجها «محمود. ع»، 40 سن، مقيم السلام، علاقتها بالمجني عليه، أمرها باستدراج المتهم لمكان الواقعة، وما أن وصل المجني عليه للمكان حتى انهال عليه المتهم بالطعنات بسلاح أبيض «مطواة».

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة مركز الخانكة، عن الواقعة، وأقرا بصحتها وأمر رئيس النيابة بحبس المتهم وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض جثة المجني عليه للطب الشرعي، لإعمال الصفة التشريحية والتعرف على سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.