رئيس اتحاد الصحفيين العرب: زيارة «السيسي» للعراق تاريخية

قال رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن تعد تاريخية، موضحا أن العراق يدعم حفظ حقوق مصر المائية، وضمان سلامتها بشكل قانوني، فأمنها أمن الوطن العربي، والجميع بحاجة إليها، وإلى دعم تقدمها وازدهارها، لأنها قلعة الوطن العربي.

وأضاف في تصريح لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، على هامش اجتماع الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب بالقاهرة اليوم الأحد، أن هذه الزيارة لقيت ترحيبا كبيرا على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية، مضيفا أن هذه الحفاوة بزيارة الرئيس المصري، تعد امتدادا لما يجري بين البلدين من تعاون وتنسيق في المجالات الاقتصادية، سواء تمثلت في مشروع الربط الكهربائي أو في مجال النفط، أو المشروعات الاقتصادية الأخرى.

وتوقع أن تثمر هذه الزيارة والقمة الثلاثية، عن نتائج مهمة على المستويين السياسي والإقليمي، حيث وقفت مصر على الدوام إلى جانب العراق، وتمثل القمة الثلاثية أهمية كبرى للتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال القمة الثلاثية المنعقدة اليوم في بغداد، مع رئيس الوزراء العراقي برهم صالح، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني، أن حقوق مصر المائية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي العربي.