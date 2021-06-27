Deezer تطلق خدمة الاستمتاع بالحفلات الغنائية من المنزل.. كأنك في مسرح

أعلنت منصة «بث الموسيقى العالمية» Deezer، عن إطلاق خدمة سوني الصوتية الجديدة «360 Sessions»، لتوفير تجربة الاستمتاع بأقوى الحفلات الحيّة لمستخدميها، حيث يمكن للمستمع الشعور وكأنه أمام المسرح، وذلك من خلال قائمة تشغيل جلسات Deezer الحصرية، حيث يستمع المستخدم إلى النجوم العالمية مثل Dua Lipa و Anne-Marie و Circa Waves يغنون حصريًا لمحبي Deezer، وذلك مع تجربة سوني الصوتية Sony 360 Reality Audi.

ووفق بيان صحفي للشركة، اليوم الأحد، توفر لك قائمة التشغيل المكوّنة من 28 أغنية، تجربة مميزة وفريدة، باستخدام تقنيات صوتية فائقة، فهذا يعني أن كل شيء من الأغنية، بما في ذلك الغناء والآلات الفردية وحتى الجمهور المباشر يمكن سماعه كما لو كانوا في مواقع مختلفة داخل مساحة 360 درجة، والنتيجة النهائية هي شعور لا يصدق بـ«الواقعية»، كما لو كان الفنان داخل نفس الغرفة معك.

ويمكن للمستخدم الاستمتاع بـ«sessions 360» مع سماعات رأس عادية دون الحاجة إلى أجهزة خاصة، لكن ستحتاج فقط إلى الاشتراك في Deezer HiFi، وهي خدمة عالية الدقة التي تقدمها خدمة البث، إذا كنت من مستخدمي Premium، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بقائمة التشغيل، ولكن بصوت ستيريو كالمعتاد.

من جهته يقول جيروم كوك، مدير العمليات الخاصة والشراكات في Deezer، في البيان الصحفي: «أردنا توفير تجربة غنائية حيّة وحقيقية لمستخدمينا من خلال جلسات (Deezer 360 Sessions) الساحرة والواقعية، التي ستجعل كل مستمع في قلب الحفل بشكل مباشر.

ويمكن لمستخدمي Deezer HiFi الاستماع إلى قوائم التشغيل «360 Sessions» عبر التطبيق المستقل 360 بواسطة Deezer ، المتوفر على iOS وAndroid، كما يمكن للمستمعين استخدام سماعاتهم المعتادة للاستمتاع بـ360 جلسة ولا حاجة إلى أجهزة خاصة، على الرغم من أن المعجبين الذين يستخدمون سماعات رأس Sony المتوافقة مع تطبيق «Headphones Connect» سيستمتعون بتجربة محسّنة.