البحث العلمي: ندعم اختراعات المصريين بمعرض جنيف للظهور في الأسواق

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن المبتكرين والمخترعين المصريين نجحوا في تشريف بلادهم ورفع رايتها خارجيًا بعد مشاركتهم في أحد أهم المحافل العالمية في مجال البحث العلمي، وهو معرض جنيف الدولي للاختراعات في دورته الاستثنائية 2021، الذي أقيم إلكترونيًا نظرًا لظروف جائحة كورونا.

وأضاف «صقر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن عدد المشاركين في المسابقة وصل لـ10 أشخاص، فاز منهم 8 بميداليات موزعة على النحو التالي: «ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، و4 برونزية، وذلك من خلال منافسة بين 600 اختراع من 20 دولة عبر منصات افتراضية من قِبل لجنة التحكيم الدولية من المتخصصين».

وأوضح أن كافة الابتكارات الفائزة جيدة بدليل الابتكار بمختلف المجالات وأهمها تطوير الأنسولين حتى يتم الحصول عليه عن طريق الفم بدلًا من الحقن، وهو الأمر الذي سيكون له عظيم الأثر على الحالة النفسية لمرضى السكر.

وأضاف: «بالنسبة للكسور والعظام فقد تم ابتكار حقنة تعتمد على علم هندسة الأنسجة وتنجح في القضاء على مثل تلك الكسور باستخدام مجال النانو تكنولوجي، كما أن إحدى الزميلات شاركت في هذا الابتكار من خلال رسالة دكتوراة قدمتها من قبل».

وأشار إلى أن كافة مثل تلك الابتكارات والموضوعات تستحق الدعم حتى تصل لمنتجات تباع في الأسواق، وهو ما ستعمل عليه الأكاديمية خلال الفترة المقبلة حتى تخرج مثل تلك الأعمال والمنتجات إلى النور.