«كنترول» حسام حبيب على حياة شيرين: «قطع علاقتها بكل الناس»

أثار الفنانان حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي منسوبي لوالد الأول، يتحدث خلاله عن خطة نجله للزواج سرا من شيرين.

وعلمت «الوطن»، من مصادر مُقربة من أسرة حسام حبيب، أنّ الأخير وضع كنترول كامل على حياته زوجته شيرين عبدالوهاب، ويتحكم في كل مجريات حياتها، قائلًا: «حسام مانع عنها كل أصحابها، وقطع علاقتها بيهم كلهم».

وقال المصدر، إنّ حسام حبيب يتحكم في كل منصات التواصل الاجتماعي، الخاصة بشيرين عبدالوهاب، إذ أنها لا تستطيع القيام بأي أمور دون الرجوع له.

وكان انتشر تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، لحسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، يتحدث خلاله عن خطة نجله للزواج سرا من شيرين عبدالوهاب، من أجل إنجاب أطفال، ويعترف بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها، ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، في إشارة إلى اتهام نجله بالسرقة، وأنها شخصية «ملولة»، وتطلب الطلاق باستمرار.

وانتشرت عدة أخبار، تفيد بانفصال شيرين عبدالوهاب عن الفنان حسام حبيب، لكن الفنانة نفت تلك الشائعات التي انتشرت بشأن نشوب خلاف بينها وبين زوجها، وأكدت بشكل غير مباشر أن العلاقة بينهما أكثر من جيدة ولا يشوبها شائبة.

من ناحية أخرى، قرر الفنان حسام حبيب أن يكون متواجدًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقديم أعمال غنائية بناءً على طلب من جمهوره.

وكتب حسام عبر صفحته على «إنستجرام»، قائلًا: «قررت بداية جديدة، أغاني جديدة وسأنتبه الى السوشيال ميديا، أعطوني أفكار وشجعوني».

كانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، نشرت صورة لها رفقة عيد حسام في عيد ميلاده «تويتر» علقت عليها: «كلّ سنة وأنت طيب يا حبيبي، وكلّ سنة وأنت أماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي»، وتابعت «بحبّك، بجد كلمة قليلة على إحساسي».