أحلام تهنئ شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها: كل سنة وصوتك يملأ الدنيا حب

هنأت المطربة الإماراتيه أحلام ،عبر حسابها بموقع "تويتر" الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها الـ40.

وكتبت أحلام: "كل سنه وانتي بينا وصوتك يملا الدنيا كلها حب وفرح وسعادة.

وفي ذات السياق، حرص الفنان حسام حبيب، على تهنئة زوجته، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة تجمعه بها، معلقا: "دمتي لي شيئا جميلا لا ينته كل سنة وأنت أحلى وأطيب وأجمل وأحن وأجدع شيرين في الدنيا ربنا ما يحرمنيش منك ويبعد عنك وعننا كل حاجة وحشة".

وأعلنت المطربة شيرين عبدالوهاب عبر "تويتر"، في وقت سابق، أنها تستعد للاحتفال بعيد ميلادها الـ40، وكتبت قائلة: "عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين، يعني وأنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم 40 ده خالص عشان مخسرش حد، أنا بطلت أكبر بعد الـ39، اللي هي أصلاً كتير، بس يلا".

وأطلق جمهور ومحبي المطربة شيرين عبدالوهاب مؤخرا، هاشتاج "رجعي حساباتك يا شيرين"، مطالبين الفنانة بالعودة للتفاعل مع الجمهور والسوشيال ميديا، كما كانت تفعل من قبل.

وردت "شيرين"، قائلة: "بفرح جدا لما بشوفكم فاكريني طول الوقت وبتسألوا عليا.. وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر، وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق مختلف، علمت "الوطن" أن فيلم شيرين عبدالوهاب الجديد، الذي من المقرر أن يحمل اسم "حبيبي"، سيكون من تأليف الشاعر والسيناريست أمير طعيمة، وليس أيمن بهجت قمر، كما أعلنت عدد من المواقع الإخبارية.وأشارت المصادر، إلى أن الفيلم سيكون من إنتاج المنتج وليد منصور، وإخراج محمد شاكر، وسيكون موعد عرضه عام 2021.

وكان لشيرين تجربة سينمائية واحدة عام 2003 مع الفنان أحمد حلمي، في فيلم ميدو مشاكل، وتجربة تلفزيونية في مسلسل طريقي عام 2015.