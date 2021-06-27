أخبار مصر.. سجن المتحرش 7 سنوات ومنع نجل حسين يعقوب وأزمة «فتاة الفستان»

شهد الشارع المصري اليوم الأحد، عددا من الأحداث المهمة، وكان من أهم أخبار مصر: طرح حزب مستقبل وطن تعديلات لتغليظ عقوبة التحرش التي ستشمل «السوشيال ميديا»، ومنع وزارة الأوقاف لنجل الداعية السلفي محمد حسين يعقوب من صعود المنبر وإمامة المصلين في مساجد مصر.

البرلمان يناقش تعديلات قانونية لسجن المتحرش

وتقدم حزب مستقبل وطن، بتعديلات على قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي، ضمن أبرز أخبار مصر اليوم، وهي التعديلات التي تشمل سجن المتحرش بمدد متفاوته تصل إلى 7 سنوات، حيث تضمنت التعديلات تحويل التحرش الجنسي من جنحة إلى جناية نظر لخطورته الشديدة علي المجتمع.

وأكد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، أنها التعديلات تستهدف تحقيق الردع المطلوب لظاهرة التحرش، وكشف عن أن عقوبات سجن المتحرش تشمل الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواجهة التحرش عبر السوشيال ميديا.

والتعديلات بحسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكرر (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى.

أول تحرك برلماني في قضية «فتاة الفستان»

ومن أخبار مصر اليوم، متابعة لتداعيات القضية المعروفة إعلاميا بـ«فتاة الفستان»، تقدم أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النوب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، مطالبا مراجعة الاستراتيجية المٌتبعة من الوزارة، لمكافحة التنمر والتحرش، وأشكال التمييز، ومدى فعاليتها داخل المؤسسات التعليمية.

الأوقاف تمنع نجل محمد حسين يعقوب من الخطابة

كما تصدر أخبار مصر اليوم، قرار وزارة الأوقاف بمنع علاء الدين يعقوب، نجل الشيخ محمد حسين يعقوب، من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد، وإحالته من وظيفة إمام وخطيب بأوقاف الجيزة، إلى وظيفة «باحث دعوة»، بناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة المرفوعة بمخالفات نجل الداعية السلفي محمد حسين يعقوب وتعميم بيان بذلك على مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية.