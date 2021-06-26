أخبار مصر العاجلة.. زيادة مصروفات المدارس الخاصة ومنع الإفتاء لغير الأزهريين

أخبار مصر العاجلة.. خدمة تقدمها «الوطن» للقارئ، كي يستطيع معرفة أبرز الأحداث التى حدثت صباح اليوم وحتى وقتنا هذا.

وترصد السطور التالية، أبرز أخبار مصر العاجلة.

زيادة مصروفات المدارس الخاصة: بنفس نسبة العام الماضي

مع انتهاء العام الدراسى الماضى، وقرب موعد العام الدراسى الجديد، يترقب أولياء الأمور، موعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة لعام 2021.

وأكد بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أنه من المتوقع أن تكون نسبة زيادة مصروفات المدارس الخاصة 2021 -2022 نفس نسبة الزيادة العام الماضي.

منع الإفتاء لغير الأزهريين لتقليل إثارة الفتن

جدل واسع شهده مجلس النواب، حول منع الإفتاء لغير الأزهريين، وذلك منعا لانتشار وإثارة الفتن، التى قد لا يكون لها أساس من الصحة.

وقام النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن اقتحام غير المتخصصين لمجال الفتوى والدعوة، وتأثير ذلك على إثارة الفتن داخل المجتمع المصري.

وأشار النائب إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بالعمل في مجال الدعوى والإفتاء للتحدث في أمور الدين، موضحًا أن أغلبيتهم لم يدرسوا علوم الإسلام وليسوا من أبناء الأزهر الشريف.

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجة الحرارة حتى نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الأرصاد الجوية والاستشعار عن بُعد، إن الهيئة أصدرت بيانًا بالحالة الجوية يشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة وبدأت منذ أمس الجمعة، موضحة أن السبب في هذا الارتفاع هو تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، وسيستمر هذا التأثر حتى نهاية الأسبوع.

أخبار سارة للموظفين خلال أيام.. زيادة في المرتب ونصف شهر إجازة

نحن على أعتاب شهر يوليو، والذي يحمل الكثير والكثير للعاملين والموطفين بالقطاع الحكومى والخاص، حيث سيشهد الشهر تنفيذ قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 2400 جنيه، بالإضافة إلى حصول الموظفين على نحو 15 يومًا كإجازات رسمية وطنية.

كما سيحصل الموظفين بالحكومة والمخاطبين بقانون 81 على علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بجانب زيادة المعاشات لتحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات، وذلك بعد أيام مع حلول شهر يوليو؛ ليصبح معاش شهر يوليو بزيادة 13%.

مصدر طبي: تحسن نسبي في الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

كشف مصدر طبي عن آخر تطورات حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية، قائلًا: «إنها تشهد حالة من التحسن النسبي».

وأضاف أن الفنانة تتواجد حاليًا، في غرفة للرعاية المركزة العادية، وليست للعزل، وتتحرك ببطئ بعض الشيء، مشيرا إلى أنها تعافت من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن مشاكل الرئة تحتاج لوقت طويل لكي تتعافى تماما من التليف، الذي حدث إثر إصابتها بفيروس كورونا.