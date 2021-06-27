«قتلها ثم انتحر».. تخفَّى في «النقاب» وسدد لها 4 طعنات غدرا بمنزلها

مرة أخرى تكرر استغلال «النقاب» في عالم الجريمة، فبعد جريمة «شهيدة الشرف» بالدقهلية التي سلَّط عليها زوجها الخائن عاملا لديه مرتديا «النقاب» ليحاول اتهامها في شرفها فانتهى الأمر بقتلها، تكرر الأمر في الشرقية، حيث قتل «مصطفى.ع»، البالغ 30 عاما، زوجة شقيق زوجته، بدم بارد في منزلها، مرتديا النقاب، ثم غادر لينتحر بعدها في ظروف غامضة.

المجني عليها «هاجر.م»، ربة منزل، 28 عاما، تلقت 4 طعنات قاتلة داخل منزلها بقرية الفرس التابعة لمركز أولاد صقر بالشرقية، حيث فوجئت بشخص يرتدي النقاب ويقتحم منزلها مستغلا غياب زوجها وأبنائها ليقتلها فجأة وغدرا دون أن تعلم أنه قريبها، وسارع بالمغادرة فيما شك الأهالي في أمره لخروجه مسرعا وحاولوا ملاحقته إلا أنه استقل توك توك برفقة شخص آخر ولاذ بالفرار.

وفي وقت لاحق تبين أن المتهم توجه إلى منزله في حالة إعياء شديدة وجرى نقله إلى المستشفى، وتبين وفاته متأثرا بتناوله حباية غلة «سامة».

وألقت الشرطة القبض على سائق التوك توك، وتم التحفظ على جثة المجني عليها والمتهم بمشرحة المستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

نيابة أولاد صقر، برئاسة محمد وهدان، وكيل النائب العام وبإشراف مدير النيابة محمد عوض، وبإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية المستشار حلمي عطالله، قررت تشريح جثة المتهم الذي انتحر بعدما قتل المجني عليها داخل منزلها، كما تقرر تشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة، وأيضا حجز سائق التوك توك الذي استقل المتهم مركبته بعد ارتكابه الواقعة على ذمة التحريات.