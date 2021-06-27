محافظ الشرقية يحيل 35 موظفا بالمحمودية للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة 35 من العاملين بالوحدتين المحلية والصحية بالمحمودية التابعتين لرئاسة مركز ومدينة ههيا، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، لعدم تواجدهم بمقر عملهم في أثناء الزيارة المفاجئة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، لمتابعة سير وانتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرية.

وقرر المحافظ إحالة مسؤولي سجل الحضور والانصراف بالوحدتين المحلية والصحية، للتحقيق لعدم قيامهما بالتسديد أمام العاملين المتغيبين، وقيام بعض العاملين بالتوقيع بما يُفيد الحضور والانصراف قبل الساعة التاسعة صباحًا.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فاجأ صباح اليوم العاملين بالوحدة المحلية بالمحمودية، بزيارتها لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتفقد المحافظ أقسام الوحدة واطلع على سجل الحضور والانصراف، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بمواعيد العمل الرسمية.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وحرص المحافظ على متابعة موقف المتحصلات والإيرادات بالوحدة، مؤكدا ضرورة تفعيل دور موظفي قسم الإشغالات لتحصيل الإيرادات وتعظيم موارد الدولة، وأوصى العاملين بالوحدة بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وسرعة إنهاء مصالحهم طبقًا للقانون.

وشهدت جولة محافظ الشرقية بقرية المحمودية، تفقد عدد من شوارع القرية لمتابعة اعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أول بأول لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين، موجهًا رئيسة الوحدة المحلية بتسوية واستعدال الشوارع باستخدام الجليدر وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع القرية.

تفقد المحافظ الصيدلية وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية، مشددا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى.

كما حرص المحافظ على تفقد عيادة تنظيم الأسرة، واستفسر من المترددات على الوحدة عن مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهن.

وخلال تفقده لعيادة الأسنان بالوحدة الصحية، شدد محافظ الشرقية على استمرار إجراء أعمال تعقيم الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة في العيادة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، استمرار تكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، خاصة بالقرى والعزب لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية العلاجية المقدمة للمواطنين.