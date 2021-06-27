قمة مصر والعراق والأردن تدشّن مرحلة جديدة من الشراكة العربية

عقدت اليوم الأحد، قمة مصر والعراق والأردن، في بغداد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تعد زيارته الأولى لرئيس مصري منذ 30 عاما مضت.

وقال الرئيس خلال القمة: «نأمل أن تكون بحق تدشينا لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا سعيا نحو الانطلاق خلال السنوات المقبلة إلى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا».

تفاصيل قمة مصر والعراق والأردن

وشدد السيسي، على ضرورة العمل من أجل الشراكة الاستراتيجية الممتدة، في إطار من التكامل الاقتصادي، في ظل التحديات المشتركة التي تواجه الدول الثلاث.

فيما رحب الرئيس العراقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي في بغداد، مؤكدا اعتزاز بلاده بزيارة الرئيس، التي تُعد الأولى لرئيس مصري إلى العراق منذ أكثر من 30 عاما، وتبرهن على عمق الروابط التي تجمع بين البلدين، وذلك لمصلحة شعب مصر والعراق، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليميا ودوليا.

كما شدد الرئيس العراقي، عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية، وذلك في إطار مساعٍ تُجرى لإعادة إعمار العراق، فضلا عن الاطلاع على الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب والتطرف.

من جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اعتزاز بلاده بالعلاقات شديدة الخصوصية والروابط القوية التي تجمعها بمصر على جميع المستويات، وحرص الأردن على تطوير التعاون الثنائي مع مصر، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية، خاصة ما يتعلق بالتعاون في ملف الطاقة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وزيادة التبادل التجاري بين القاهرة وعمان، بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

فيما أشاد العاهل الأردني بالجهود المصرية، التي أدت إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذا مبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة.