سامح شكري: نتطلع لاستضافة القمة الرابعة بين «مصر والأردن والعراق»

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر لديها كل العزيمة بالتعاون مع العراق ومع المملكة الأردنية الهاشمية في الاستمرار على تنفيذ المخرجات السابقة للقمم الثلاثية، وفقًا للأولويات التي تم التوافق حولها، والإسهام في كل النشاطات التي تعود بالنفع على الشعوب الثلاثة وتؤدي إلى تحقيق طموحاتهم نحو التنمية والتقدم، وفي نفس الوقت تعالج القضايا الأمنية والإقليمية التي أظهر هذا الاجتماع التوافق التام فيما بين القادة الثلاثة حولها في جميع هذه القضايا.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء خارجية العراق والأردن ومصر، أننا نتطلع إلى استضافة القاهرة القمة الرابعة وبناء على تكليف وتوجيهات القادة أن تقوم الآليات الوزارية واللجان الفنية بتكثيف عملها من أجل تنفيذ المشروعات المتفق عليها وسوف نستمر بالتأكيد على مستوى وزراء الخارجية في التواصل الوثيق والتنسيق في إطار مشاورتنا وفي إطار جامعة الدول العربية في تناول القضايا والتحديات العديدة التي نتعامل معها، والتي نشترك في رؤية موحدة إزاء ضرورة التعامل معها.

وتابع: «مرة أخرى بتوجه بالشكر للعراق على هذه الاستضافة الكريمة، ونتطلع في استمرار التواصل معكم ومع أخي وزير الخارجية الأردني من أجل تحقيق كل الأهداف التي تم تحديدها بواسطة القادة والتي كلفنا باستمرار التنسق حولها ورعاية الإطار التنفيذي من قبل الأجهزة والوزارات الفنية».