موسكو تسجل وفيات قياسية بكورونا منذ الوباء والإغلاق مستبعد

تواصل العاصمة الروسية موسكو، تسجيل وفيات قياسية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وكشفت السلطات فى موسكو، عن تسجيل عددا قياسيا جديدا من الوفيات، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت موسكو خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 144 وفاة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، التي تعد أسوء حصيلة لوفيات يومية منذ تفشى الوباء فى روسيا، وذلك وفقا لما نقلته قناة «سكاى نيوز عربية»، نقلا عن وكالة الأنباء الروسية.

وتعود ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في موسكو، لتأثر روسيا بسلالة كورونا الهندية، التى ظهرت لأول مرة فى الهند، والأسرع انتشارا والمعروفة باسم دلتا.

واتخذت السلطات فى موسكو، إجراءات لمواجهة تفشى الفيروس فى العاصمة الروسية، تشمل فرض تدابير بدء من غدا الاثنين، ستقتصر إثرها خدمة المطاعم على الأشخاص الذين يمكنهم إثبات أنهم تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أو لديهم نتيجة اختبار حديث، يثبت سلبية إصابتهم بكوفيد 19.

وأوضح سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، فى تصريحات تلفزيونية أمس أن حوالي 2000 شخص يتم نقلهم إلى المستشفيات يوميا في العاصمة الروسية إثر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف رئيس بلدية موسكو، أنه جرى تجهيز 20 ألف سرير، فيما جرى شغل 14 ألف حاليا، ما يدل على كثرة الإصابات فيروس كورونا.

يشار إلى أن العاصمة الروسية، اتخذت فى وقت سابق بعض الاجراءات للحد من تفشى كوفيد 19، شملت إجبار بعض الموظفين على العمل من المنزل، وإجبار موظفي قطاع الخدمات على تلقي اللقاحات المضادة لكورونا .

أما فيما يخص عودة الإغلاق فى العاصمة الروسية، فوفقا لقناة «سكاى نيوز عربية» فإن الأمر مستبعد حتى الوقت الحالي في العاصمة التي يبلغ تعداد سكانها 12 مليون نسمة.