الرئيس الروسي يكشف موعد عودة السفراء بين موسكو وواشنطن: خلال 48 ساعة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه ناقش مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مسائل بارزة، مرتبطة بالاستقرار وكيفية بسط هذا الاستقرار في مختلف المناطق، كما تناقشا حول الأزمة الإقليمية والعلاقات التجارية والتعاون في القطب الشمالي، وذلك خلال مؤتمر صحفي له، بعد لقائه بالرئيس الأمريكي.

وأضاف «بوتين»، أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي حول عودة السفير الروسي لواشنطن، وعودة السفير الأمريكي لموسكو، وتم الاتفاق على أنهما سيعودان في حيز زمني غدًا أو بعد غد، حسب التقنيات والتفاصيل الفنية، فهناك تنسيق بين الخارجية الأمريكية والروسية من أجل ترتيب عددًا من القضايا الخاصة بالنشاط الدبلوماسي.

وأردف الرئيس الروسي، إلى أنهما تحدثا عن عدد من المسائل الهامة، ويرى أن أمريكا وروسيا تسعيان لإيجاد أرضية مشتركة وإيجاد حلول بالنسبة لملف أوكرانيا، « نقاشي مع بايدن كان مطولًا، خاصة حول المسألة الأوكرانية، وعددًا من التدابير الأخرى الخاصة بالانضمام المحتمل لأوكرانيا إلى الناتو»، موضحًا أنه تم مناقشة الأمر بشكل عام وليس لديه أي شيء يقوله حول هذا الأمر.