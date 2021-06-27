«مكافحة كورونا»: «متحور دلتا» يصيب الأطفال والشباب بشكل كبير

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشؤون الأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن تحورات فيروس كورونا متوقعه وتحدث بأعداد كبيرة، ولكن ما يهم المجتمع العلمي والطبي هو التحورات ذات الشكل الإكلينيكي للفيروس.

وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وبالنسبة للتحور الجديد المسمى «دلتا» فقد كان هناك اجتماع علمي بين الجانب المصري والبريطاني وأكدوا بأن التحور الجديد للفيروس يصيب الأطفال والشباب بشكل أكبر من التحورات السابقة.

وأوضحت أن وفيات فيروس كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن شهدت نسبة وفيات بين الأشخاص ممن هم أقل من 20 عام بنسبة 1% فقط، وهو أمر مطمئن ولا يدعو للقلق، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من سلالة دلتا كورونا أو متحور دلتا، إذ أن تلك السلالة وصلت بالفعل إلى 80 دولة، في وقت تتوقع تقارير عدة أن تكون تلك السلالة الهندية الأصل الأكثر تأثيرًا وانتشارًا وسط سلالات كورونا في العالم، بينما تثار التساؤلات حول فعالية اللقاحات في مواجهة هذه السلالة.

وحول خطورة سلالة دلتا كورونا، قالت منظمة الصحة العالمية، إن السلالة الهندية من فيروس كورونا في طريقها لتصبح السلالة السائدة في العالم بسبب سرعة انتشارها وتفشيها، موضحة أنه تم اكتشاف متحور دلتا في أكثر من 80 دولة، في وقت يستمر في التحور مع انتشاره، إذ يمثل المتغير الآن 10% من جميع الحالات الجديدة في الولايات المتحدة، مسجلًا ارتفاعًا 4% مقارنة بالأسبوع الماضي.