رسالة عاجلة من الصحة للسيدات الحوامل بشأن فيروس كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للسيدات الحوامل، في منشور توعوي لها، موضحة أن السيدات الحوامل أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، لقلة مناعتهم لمواجهة الفيروس.

وقالت الوزارة إنه لضمان الحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، حيث يشهد حالة من الاستقرار والانخفاض في أعداد مصابي فيروس كورونا، وكذلك الوفيات، يجب اتباع الإجراءات الاحترازية التالية للحماية من خطر الإصابة بالفيروس:

- لا تخرجي من المنزل، إلا في الضرورة القصوى، أو للمتابعة مع الطبيب فقط، وذلك لمنع الاختلاط أو انتقال العدوي إليك.

- قوي جهازك المناعي من خلال الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين سي.

- اهتمي بغسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا.

- تجنبي لمس الأسطح في الاماكن العامة.

- اسألي طبيبك على الفيتامينات والمكملات الغذائية الطبية، أثناء فترة الحمل، تعزيزا لصحة الجنين وحمايته من الأمراض والعدوى.

- تجنبي لمس الوجه والعين والأنف دون غسل اليدين جيدا.

- يجب عليك الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.

- تجنبي الاختلاط المباشر بالمصابين بأعراض الإنفلونزا.

وبحسب تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان، فإن هناك ارتفاع في معدلات الشفاء من الفيروس على مستوى محافظات الجمهورية، وصلت نسب الشفاء إلى 75%، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 208957 حتى اليوم.

وناشدت الوزارة المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا في مصر، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.