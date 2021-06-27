الراقصة دينا تتعاقد على مسلسل «السيدة زينب»

كشفت الراقصة دينا، عن تعاقدها على بطولة مسلسل جديد، يحمل اسم «السيدة زينب»، ومن المُقرر البدء في تصويره خلال الفترة المُقبلة.

وقالت الراقصة دينا، لـ«الوطن»، إنّ مسلسل «السيدة زينب»، سيكون محطة هامة، جدًا في مشوارها الفني، رافضة الإفصاح عن ملامح المشروع بعد، مُبررة ذلك بأن العمل لازال في مرحلة التحضيرات.

وأوضحت أنّ مسلسل «السيدة زينب»، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، ويُجرى حاليًا مرحلة تسكين الأدوار، إذ أنّ المخرج لم يستقر على أبطال العمل بعد.

دينا: لم أخضع لعمليات تجميل

وكانت دينا، نفت ما تردد عن خضوعها لجراحة تجميل، وذلك بعد ظهورها بملامح جذابة في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والمقرر أن يختتم فعالياته يوم 29 يونيو الجاري.

وقالت دينا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن السبب الحقيقي وراء ظهورها بهذه الملامح يعود إلى إقلاعها عن التدخين قبل 6 أشهر، وتحديداً منذ إصابتها وتعافيها من فيروس كورونا المستجد، مضيفة أنها أصبحت تتبع نظاماً غذائياً صحياً، إذ تتناول حالياً 3 وجبات غذائية في اليوم الواحد بعد أن كانت تكتفي بوجبة واحدة على مدار أعوام طويلة.

وتابعت: «صحتي تحسنت بعد امتناعي عن التدخين، لأن السجائر كانت تترك بصمتها تحت عيني، كما أصبحت أتناول مأكولات صحية، وذلك تحت إشراف أحد أطباء التغذية، ولذلك لم أضع أي مساحيق تجميلية في حفل افتتاح مهرجان أسوان، لأن بشرتي أصبحت أكثر نضارة عن أي وقت سابق».

دينا في فيلم سقراط ونبيلة

يذكر أن آخر أعمال دينا كان مشاركتها في بطولة فيلم «سقراط ونبيلة» الذي انطلق عرضه في الإمارات، قبل أيام، ومن المقرر عرضه في مصر خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة أشرف عبدالباقى، وأحمد فتحي، وسامي مغاوري، ومحمد عبدالعظيم وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف عبدالفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعى.