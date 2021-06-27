سبب وفاة اعتماد خورشيد: «فشل في وظائف الرئة»

أعلن إيهاب خورشيد، ابن المنتجة والفنانة اعتماد خورشيد، سبب وفاة والدته، التي عانت خلال الشهور الماضية من مشكلات في الرئة، وصعوبة في التنفس.

وأكد إيهاب لـ«الوطن»، أن سبب الوفاة فشل في وظائف الرئة، حيث أنها عانت من صعوبة في التنفس، ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف، أنه برفقة الجثمان في الطريق لمستشفى النزهة الدولي.

تفاصيل الحالة الصحية لاعتماد خورشيد

كان أعلن إيهاب خورشيد، ابن المنتجة اعتماد خورشيد، تفاصيل الحالة الصحية لها قائلا: «بالفعل أجرينا أشعة مقطعية على الصدر، لكن الحمدلله ظهرت الأشعة سليمة، أي أنها غير مصابة بفيروس كورونا، لكنها تعاني منذ فترة من ضيق تنفس، ولهذا السبب نحن نمتلك جهاز تنفس في المنزل، لكنها منذ عدة أيام حالتها تسوء بسبب تجميع مياه على الرئة».

وتابع إيهاب خورشيد، أنه عندما وجد حالتها تسوء وجهاز التنفس لا يحسن حالتها، اضطر إلى نقلها إلى المستشفى لمتابعة حالتها الصحية.

يذكر أنه كانت ترددت أخبار مؤخرا عن أن الفنانة التونسية درة ستجسد دور المنتجة اعتماد خورشيد في عمل فني قريبا.

كانت المنتجة اعتماد خورشيد، ظهرت مؤخرا بعد غياب دام لسنوات، من خلال صورة نشرت لها مع نجلها إيهاب خورشيد.