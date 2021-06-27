الأربعاء الأبيض.. زيادة المعاشات وترقيات وعلاوات للموظفين بالدولة

تبدا الحكومة المصرية، صباح الأربعاء المقبل، تطبيق حزمة الزيادات، لتحسين دخول موظفي الجهاز الإداري للدولة، إذ تطبق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 في الأول من يوليو المقبل.

وستظهر التغيرات الجديدة بالنسبة لأصحاب المعاشات، إذ إنهم يحصلون على مستحقاتهم مقدما، كما ستظهر آثار القرارات على الترقيات والمستوفون للشروط، بينما ستظهر الآثار المالية للموظفين عند الحصول على الرواتب والأجور في نهاية شهر يوليو.

وترصد «الوطن» أبرز القرارات السارة التي يبدأ تنفيذها مع الساعات الأولى من صباح الأربعاء في مطلعها زيادة الحد الأدنى للأجور تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، حيث يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 2000 جنيه شهريًا إلى 2400 جنيه.

وبعد رفع الحد الأدني للأجور ستتغير الحدود الدنيا لأجور الدرجات الوظيفية المختلفة كالآتي:

- رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة.

- وللدرجة الخامسة من 2200 إلى 2640 جنيها.

- وللدرجة الرابعة من 2400 إلى 2880 جنيها.

- وللدرجة الثالثة من 2600 إلى 3120 جنيها.

- وللدرجة الثانية من 3000 إلى 3600 جنيه.

- والدرجة الأولى من 3500 إلى 4200 جنيه.

- لدرجة مدير عام من 4000 إلى 4800 جنيه.

- للدرجة العالية من 5000 إلى 6000 جنيه.

- للدرجة الممتازة من 7000 إلى 8400 جنيه.

علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

أما ثاني القرارات، فهو صرف علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ويتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو 2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.

علاوة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

ويُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2021، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

زيادة الحافز الإضافى الشهري

كما سيتم زيادة الحافز الإضافي الشهري واعتبارًا من أول يوليو 2021، يزيد الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

زيادة المعاشات

تستهدف الحكومة وفقا للتوجيهات الرئاسية ضم 180 مليار جنيه لصناديق المعاشات من الخزانة العامة بهدف زيادة المعاشات 13% لـ10 ملايين مستفيد.

الترقية

ترقية المستوفين للشروط وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية، سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، بما يُحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه.

حافز مالي للمنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

حافز مالي للمنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة كما وجهّ الرئيس بتخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.