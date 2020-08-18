الأحد المقبل.. صرف مرتبات الموظفين بالدولة على 3 أيام

تصرف وزارة المالية مرتبات نحو 6 ملايين موظف في الدولة، بداية من يوم الأحد المقبل.

وأعلنت وزارة المالية في كتاب دوري في شهر يوليو الماضي، تبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال شهرأغسطس الحالي.

ووضعت الوزارة بحسب الكتاب الدوري مواعيد صرف محددة لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها: مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الكتاب الدوري تقرر بدء صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 23 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 25 أغسطس.

وذكر الكتاب أنه سيجري صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال أغسطس، تحددت أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه.

وتهيب وزارة المالية بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.