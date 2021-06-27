بعد 3 وقائع ذبح وسلخ حمير في أسبوعين.. طبيب يكشف مصير جلودها

وقائع متكررة للعثور على حمير مذبوحة ومسلوخة الجلد، آخرها اليوم الأحد، حيث عثرت إدارة الطب البيطري بسوهاج، على 30 حمارًا مسلوخًا بمنطقة الظهير الصحراوي الشرقي بقرية العيساوية دائرة مركز أخميم بسوهاج، عقب تلقى إدارة المجازر بلاغًا بوجود حمير مسلوخة في المنطقة، قبل أن تتكرر تلك الواقعة في محافظتي المنوفية وبني سويف، في ظل التفرقة بين لحوم الحمير ولحوم الأبقار.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق الوكيل، نقيب بيطريين بني سويف، مدير عام مديرية الطب البيطري السابق بالمحافظة، أن سبب ذبح الحمير وسلخ جلودها يرجع إلى تصدير تلك الجلود إلى الخارج مقابل مبالغ مالية كبيرة تتخطى أضعاف ثمن الحمار ذاته، حيث تدخل في صناعة المنشطات الجنسية وغيرها من الصناعات.

وأضاف نقيب البيطريين في بني سويف، أن ذبح الحمير بصفة عامة ممنوع إلا لحدائق الحيوان التي تستخدم الحمير في تغذية الحيوانات داخلها مثل الأسود، إلا وأنه منذ سنوات ليست بالكثيرة أقدم عدد من معدومي الضمير على ذبح الحمير وسلخ جلودها لتصديرها للخارج بطرق غير قانونية.

3 وقائع للعثور على حمير مذبوحة ومسلوخة الجلد

في محافظة سوهاج عثرت إدارة الطب البيطري على 30 حمارا مذبوحا و تم سلخهم بالمنطقة الجبلية بالقرب من قرية العيساوية دائرة مركز أخميم، وعلى الفور تم تنفيذ مأمورية للمنطقة بمشاركة مجلس مدينة أخميم، وفي محافظة بني سويف عثر أهالى عزبة إسكندر بمركز ببا جنوب المحافظة، قبل أسبوعين أو أقل على 8 حمير مذبوحة ومسلوخة الجلد وجرى رفع مخلفات تلك الحمير بواسطة معدات الوحدة المحلية ودفنها بالمدافن الصحية، كذلك في محافظة المنوفية حيث عثر الأهالي على قرابة 10 حمير مذبوحة ومسلوخة الجلد وملقاة بجوار أحد مصارف القرية، وجرى ضبط المتهم بالذبح والذي اعترف باستخدام جلودها في الآلات الإيقاعية.