500 كيلو لحوم.. ضبط مواطن ذبح 3 حمير بسوهاج لبيعها قبل عيد الأضحى

قال الدكتور أيمن عادل، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بوزارة الزراعة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح المشددة فى تكثيف المرور اليومي وعلى مدار الساعة على محال اللحوم والأسماك والدواجن،في إطار صحة وسلامة المواطن المصرى والحفاظ على حياته.

وأضاف "عادل" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "خلال الأيام الخمسة الماضية تم ضبط 47 طنا من اللحوم والأسماك والدواجن غير صالح للاستخدام الآدمى".

وتابع، أنه تم تحرير 427 محضراً بهذه الوقائع، وتم إتخاذ ما يلزم تجاهها قانونياً وعرض المسؤولين عن المحال على النيابة المختصة.

وفى نفس السياق، كشف "عادل"، أنه تم ضبط مواطن بقرية "الحواوشي"، التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج، قام بذبح 3 حمير وعرضها للمواطنين على أساس أنها لحوم صالحة للأستخدام الآدامى، وتابع:"تم ضبط 500 كيلو من هذه اللحوم وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ ما يلزم تجاهها قانونياً.

ولفت مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بوزارة الزراعة، إلى أنه تم الوصول إلى أن هذا الشخص بعدما شك المسؤولين فى الكبد التى تبيعها إحدى السيدات بالقرب من القرية، وبعد فحصها تبين أنها لحوم حمير، وعقب التضييق على السيدة دلت على الرجل الذى تجلب منه هذه اللحوم، فتم مداهمة منزله والعثور على 500 كيلو لحوم حمير.