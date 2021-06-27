الوزير: «أنهينا مرحلة الطبطبة واللي عاوز يشتغل معايا لازم يكون منضبط»

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه اعتاد على الخروج من اجتماعات مجلس الوزراء إلى محطة السكة الحديد، من أجل متابعة سير العمل هناك، ورؤية الأمور على طبيعتها، مؤكدا أنه شاهد أمس الجميع في المحطة يدخل دون دفع تذاكر «كأنها سبيل»، متابعا: «إحنا اتنقلنا من مرحلة الطبطبة والإقناع والترغيب إلى مرحلة تانية.. اللي هايشتغل معايا لازم يكون منضبط ويحافظ على أموال السكة الحديد اللي هي أموال الشعب، ولو غير كده مش هاسيبه.. وأنا إمبارح أخذت قرارات قاسية وصعبة لكن مفيش حل غير كده».

التذكرة حق الدولة

وأضاف وزير النقل، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم إضافة شبابيك إضافية للمواطنين لتسهيل قطع التذاكر، لأن ذلك يحافظ على حق السكة الحديد، مستطردا: «زي ما وعدنا رئيسنا إحنا مش هانفضل ناخد قروض بالناس، وفي الآخر نحمل الدولة هذه القروض.. فالشخص ياخد خدمة آمنة وسليمة، وعلى الراكب أن يدفع التذكرة وده حق الدولة».

سنعيد وضع إشارات الوقوف في محطة السكة الحديد

وأكد وزير النقل أن الوزارة وضعت إشارات للوقوف بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ولكنها تآكلت وسيتم وضعها مرة أخرى، حتى لا يحدث زحام أمام الشبابيك، وتكون المحطات سبب لتفشي الوباء مرة أخرى، لافتا إلى أنه تم توجيه المراقب من أجل نقل المواطنين إلى شبابيك تذاكر مختلفة، لأن جميع الشبابيك مربوطة بشبكة واحدة متصلة ببعضها لقطع التذاكر.