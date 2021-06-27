وزير النقل يصدر تغييرات جديدة في قيادات السكة الحديد (مستند)

أصدر الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عددا من القرارات بتغييرات في قيادات هيئة السكة الحديد، حيث قرر ندب المهندس حسام البسطويسي نائبا لرئيس الهيئة لقطاع المسافات الطويلة والقصيرة، خلفا للمهندس جمال الشامي للعمل استشاري قطاع بالهيئة، وندب المهندس أيمن علام نائبا لرئيس الهيئة لقطاع نقل البضائع، بدلا من المهندس خالد فاروق الذي نقل للعمل استشاري بالهيئة.

كما أصدر الوزير قرارا بندب المحاسب محمد حنفي رئيسا للإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء للمسافات الطويلة، خلفا لمحمود ماهر الذي جرى إنهاء قراره بالندب.