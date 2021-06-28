10 إرشادات من الكهرباء لتقليل الاستهلاك وخفض قيمة الفاتورة الشهرية

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تطبيق الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021، المقرر لها مع مطلع شهر يوليو المقبل، لاستهلاكات كروت شحن العدادات مسبقة الدفع والذكية، ومع فواتير شهر أغسطس للعدادات القديمة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، نصائح مرفق الكهرباء لتقليل استهلاكك من الكهرباء، طرق خفض لأكثر من 25% من استهلاك الكهرباء، النصائح المهمة التي يجب اتباعها لترشيد وتقليل الاستهلاك، وفقا لما حددته الشؤون التجارية لهندسة كهرباء قطاع السادات، التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الكهرباء والطاقة على مدار الساعة.

إرشادات الكهرباء لترشيد وخفض الاستهلاك الشهري

ـ عند شراء الديب فريزر اختار الأجهزة الموفرة للطاقة ملصق بها بطاقة كفاءة الطاقة، واملأ الفراغات بالفريزر، اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول، وبالتالي سوف ترتفع وتيرة استهلاك الديب فريزر للكهرباء.

ـ عدم وضع الطعام الساخن في الثلاجة ومن الأفضل تركه حتى يبرد، إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لباب الثلاجة للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن للداخل.

ـ تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين اسبوعياً، و استخدام المكواه البخارية يساعد علي كي الملابس أسرع ويفرق في الاستهلاك.

ـ احرص على إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأن تراكم الثلج يجعل الثلاجة تعمل بكفاءة أقل وتستهلك كهرباء أكثر.

ـ قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه، يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

ـ ضرورة ترك مسافات كافية تتراوح بين 10-15 سم خلف الثلاجة أو الديب فريزر وترك مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين واليسار، وذلك لزيادة مجال التهوية، مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية.

ـ تشغيل السخان قبل استخدامه بنصف ساعة وضبط درجة الحرارة من 50-60 درجة مئوية لتقليل الاستهلاك.

ـ استبدال التكييف بالمروحة في حالة لم يكن الجو قاسي الحرارة.

ـ تشغيل الغسالة بكامل حمولتها كونها تستهلك نفس الكمية من الكهرباء، مع ضبط درجة حرارة الغسالة على 40 درجة مئوية.

ـ تجنب فتح الفرن أكثر من مرة عند تحضير الطعام لأن ذلك يخفض درجة الحرارة ويستهلك طاقة أكثر.