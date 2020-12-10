بعد تنويه مرفق الكهرباء عنها.. 4 حالات لو حصلت في بيتك لابد من التبليغ

قد يتغاضى البعض عن بعض مشاكل الكهرباء التي تحدث في محيطه ولا يقوم بتقديم شكوى أو بلاغ للجهات المعنية، إلا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن حالات لابد من تبليغ شركة الكهرباء بشأنها.

ووفقا للصفحة الرسمية للمرفق على الفيسبوك فإن هناك 4 حالات لابد من تبليغ شركة الكهرباء عليها وهى كالاتي:

1- حدوث عطل أو ماس في العداد.

2- زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.

3- فى حالة تغيير نوع النشاط من منزلي إلى تجاري أو العكس.

4- اكتشاف سرقات الكهرباء سواء من العداد الخاص بالمشترك أو غيره.

14 نصيحة لتقليل استهلاكك من الكهرباء

- الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا وعدم إنارة المصابيح.

- إطفاء الإنارة في الغرف الخالية.

- فتح النوافذ للسماح للهواء بالدخول بدلًا من المكيف.

- استبدال اللمبات العادية بلمبات ليد.

- استبدال الترانس المغناطيسى للمبات الفلورسنت بآخر إلكتروني، لتوفير من 20 لـ30% من استهلاك الكهرباء بالمقارنة بالمغناطيسي.

- استبدال المصابيح العادية بالمصابيح الموفرة للطاقة، واستخدام الإضاءة الموجهة بدلًا من الإضاءة العامة.

- الحرص عند شراء التكييف، على أن يكون من النوع المناسب للمساحة المراد استخدامه فيها للحصول على أعلى درجة تبريد.

- ضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة لا تقل عن 24 درجة، وغلق منافذ التهوية أثناء تشغيل التكييف، لضمان الحفاظ على درجة الحرارة.

- ملء الغسالة بالثياب جيدا، لتقليل عدد مرات التشغيل.

- التأكد من عدم ترك السخان الكهربائي متصلا بالطاقة الكهربائية حتى لو لم يتم استخدامه.

- ضبط درجة حرارة السخان الكهربائي، بحيث لا تتجاوز 45 درجة مئوية.

- إغلاق شاشة جهاز الكمبيوتر عند تنزيل أو تحميل ملفات كبيرة تحتاج لوقت طويل.

- الحرص على عدم تكرار فتح الثلاجة والديب فريزر على مدار اليوم، ووضعهما بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل البوتاجاز.

- فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حال السفر الطويل.