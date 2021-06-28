علاقة آثمة تنتهي بجريمة مروعة.. تفاصيل تخلص زوجين من «العشيق» في الخانكة

«انتقمت لشرفي».. هكذا توالت اعترافات الزوج المتهم بقتل أحد الأشخاص وإلقاء جثته في منطقة غير مأهولة بالسكان بين مدينتي الخانكة والسلام، بمساعدة زوجته بعد أن اكتشف وجود علاقة أثمة بين المجني عليه وزوجته.

وأكد المتهم «محمود ع»، 40 سنة، مقيم السلام، أنه اكتشف علاقة آثمة بين المجنى عليه وزوجته، فأمرها باستدراج عشيقها لمكان غير مأهول بالسكان بالمنطقة الرابطة بين مركز الخانكة والسلام، وما إن وصل المجنى عليه للمكان حتى انهال عليه المتهم بالطعنات بسلاح أبيض «مطواة».

حبس الزوجين المتهمين بقتل العشيق الخانكة

فيما قررت النيابة برئاسة المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة بحبس الزوجين المتهمين بقتل عشيق الخانكة، 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة واستعجال تقرير الطب الشرعى حول الصفة التشريحية وتحديد سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

اعترافات المتهمين بقتل عشيق الخانكة

وبمواجهة المتهمين في واقعة قتل عشيق الخانكة أمام النيابة أدليا باعترافات تفصيلية عن الواقعة، وأقرا بصحتها، مؤكدين أن المتهم الأول أجبر المتهمة الثانية بعد علمه بعلاقتها الآثمة مع المجني عليها باستدراجه لمكان الواقعة، وقتله المتهم الأول بعدة طعنات بمطواة، وتركه في مكان العثور عليه.

بلاغ بالعثور على جثة عشيق الخانكة

كانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، قد تمكنت من كشف غموض واقعة العثور على جثة شخص والذي عرف إعلاميا بـ بقتل عشيق الخانكة بمنطقة غير مأهولة بالسكان بالمنطقة بين مركز الخانكة والسلام، مصاب بعدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسد، حيث تبين أن المجنى عليه كان على علاقة غير شرعية بإحدى السيدات، وحينما كشف زوجها العلاقة أمرها باستدراجه للمنطقة، وما إن وصلا حتى انهال عليه بالطعنات التى أودت بحياته على الفور، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بمنطقة نائية غير مأهولة بالسكان بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز وفريق البحث، وبالمعاينة والفحص تبين أن المجنى يدعى «محمد ع» 35 سنة، مقيم دائرة المركز، مصاب بـ 26 طعنة بأماكن متفرقة بالجسد وأودت بحياته على الفور، وجرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة.

أمن القليوبية يكشف تفاصيل جريمة قتل عشيق الخانكة

وبالفحص تبين أن المجنى عليه كان على علاقة غير شرعية بسيدة تدعى «ر. ع» 37 سنة، مقيمة بالسلام محافظة القاهرة، وعندما كشف زوج السيدة «محمود ع»، 40 سنة، مقيم السلام، علاقتها بالمجنى عليه، أمرها باستدراجه لمكان الواقعة غير مأهول بالسكان بالمنطقة الرابطة بين مركز الخانكة والسلام، وما إن وصل المجنى عليه للمكان حتى انهال عليه المتهم بالطعنات بسلاح أبيض «مطواة».