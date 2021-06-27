وزير النقل: «القيادات اللي مش هتنفذ تعليماتي مش هتقعد في مكانها»

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الراكب أمانة، وتعمل السكك الحديد على توصيله لأهله بسلام وأمان، لذا صدر أمر بفصل أي سائق من الخدمة يتسبب في خسائر، ومن حق هذا السائق اللجوء إلى القضاء لكن سيتم الحكم بعد سنتين على الأقل، مؤكدا أن هذا سيعمل على إنذار باقي السائقين لكي يكونوا منضبطين، مؤكدا أن أعضاء النيابة العامة يحللون الحوادث منذ حادث قطار الصعيد في عام 2002 حتى الآن ويعرفون كل تفصيلة تتسبب في الحادث.

السائق سيتكلف ثمن سيارة القطار المدمر

وأضاف وزير النقل، خلال تصريحات تليفزيونية، أن سيارة القطار التي يدمرها السائق وتتكلف مليون جنيه إذا كانت جديدة، ونصف مليون إذا كانت قديمة سيعمل السائق على دفعها ودفع ثمن الخسائر التي يسببها وإذا لم يكن لديه مال فعلى أهله أن يدبروا ثمنها من أجل أن يرتدع جميع السائقين لأن هذا يعد ائتمانا على مال الدول.

اللي مش هينفذ تعليماتي مش هيقعد في مكانه يوم واحد

وأوضح وزير النقل، أن الدولة تحصل على قروض من دول صديقة من أجل تطوير السكك الحديدية بفوائد تكاد تكون صفرية، وهذا التطوير والمال يُعد أمانة أمام الله يجب الحفاظ عليها، مستطردا: «القيادات اللي مش هتنفذ تعليماتي مش هتقعد في مكانها يوم واحد، وأنا نزلت السكة الحديدة امبارح وشوفت المخالفات بنفسي وأنا بعمل كده بقالي 28 شهر منذ أن شرفني رئيس الجمهورية بتعييني في منصب وزير النقل ولاقيت مخالفات وعدم نظافة في المحطة ولاقيتها تضرب تقلب وفي تسيّب».