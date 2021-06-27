النائب العام عن عودة الآثار المهربة من فرنسا: سنستمر على هذا النهج

قال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إن عودة الآثار المصرية المهربة من فرنسا، يُعد ثمار ونتيجة لتكاتف جهات الدولة، سواء وزارة الخارجية أو وزارة الآثار، أو السفارة المصرية في فرنسا، كما كان نتاج تعاون قضائي على أعلى مستوى، بين السلطات القضائية المصرية والسلطات القضائية الفرنسية، لأن لدينا مناخ دولي وفرته لنا الدولة، «من خلاله استطعنا أن ده يبقى هو النتيجة الطبيعة، وهو رجوعنا بالآثار».

وأضاف «الصاوي»، في كلمة مقتضبه له فور وصوله مطار القاهرة الدولي، من فرنسا مع القطع الأثرية التي كانت مهربة، أن هذه الآثار هي آثار بلدنا، «هذا النهج سنتبعه في أي قضية تهريب آثار، لدينا في النيابة العامة خطة استراتيجية تواكب خطة الدولة في استرداد أي موجودات أو آثار هربت للخارج».

وتابع: «هذا الحدث نجاح لينا، ونجاح للجميع، والدولة أننا نعود ومعانا آثارنا اللي هتعرض بعد كده في متاحفنا، وهنفرح بيها بعد كده لأنها تاريخنا، وتراث مصر لا يمكن أبدًا التفريط فيه، شكرًا للجميع ولكل من تعاون معانا».