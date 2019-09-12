أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 465 لسنة 2019، بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما خلفا للمستشار نبيل أحمد صادق.

ونص القرار على أن يتم تعيين المستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، نائبا عاما لمدة 4 سنوات اعتباراً من 19 92019.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر بتاريخ اليوم.

وعمل المستشار حمادة الصاوي سنوات طويلة في النيابة العامة في جميع درجاتها منذ التحاقه للعمل بالنيابة، ومن بين المواقع التي تولاها في النيابة موقع محامي عام أول نيايات جنوب الحيزة ومحامي عام استئناف القاهرة.

أما آخر موقع تولاه الصاوي في النيابة العامة، فكان إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة ومنه إلى موقع النائب العام.

وحقق المستشار الصاوي في العديد من القضايا الشهيرة التي شغلت الرأي العام طوال مدة عمله في النيابة.