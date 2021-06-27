متحدث الرئاسة: زيارة السيسي للعراق تاريخية وركزت على 4 مشروعات

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في بغداد مع قادة العراق والأردن، هي قمة التعاون والبناء والتنمية لصالح الدول الثلاثة، وتركز على التعاون الاقتصادي، لافتا إلى أن زيارة السيسي هي الأولى للعراق من قبل رئيس مصري منذ 30 عاما، وهي تاريخية من الطراز الأول.

وأضاف «راضي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc» وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل، اليوم الأحد، أن زيارة السيسي شهدت حفاوة كبيرة وتقديرا كبيرا للرئيس السيسي من قبل الأشقاء في العراق، مبينا أن اليوم كان مليئا بالمباحثات، سواء القمة الثنائية أو الثلاثية، التي ضمت لقاء السيسي والرئيس العراقي والملك عبد الله ورئيس وزراء العراق، بجانب لقاءات ثنائية مع ملك الأردن ولقاء ثنائي مع البرلمان العراقي.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مسيرة التعاون بدأت في عام 2019 في قمة القاهرة، ثم قمة في نيويورك، على هامش مؤتمرات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعدها قمة في الأردن، مشيرا إلى أن بعدها كانت هناك زيارات على مستوى وزراء الخارجية ورئيس الوزراء بين الدول.

الزيارة ركزت على 4 مجالات

وتابع: «الخلاصة اللي عاوز أقولها إن كان في تركيز من الرئيس إن يكون في مشروعات ملموسة بين الدول الثلاثة لصالح الشعوب والأجيال الحالية والقادمة وتم التركيز على 4 مشروعات لترى النور الفترة المقبلة، الأول يتعلق بالطاقة والكهرباء، عشان فيه مشروع ضخم وطموح يربط بين مصر والعراق، خصوصا أن مصر بها فائض من الكهرباء أكثر من استهلاكها، والثاني يتعلق بمشروع آخر لمد أنبوب النفط من العراق للأردن ثم إلى مصر، والثالث هو البتروكيماويات، عشان يكون في مشاريع عند مدخل أنبوب الطاقة اللي هيبدأ من العراق، والرابع يتعلق بقطاع التشيد والبنية التحتية اللي تحتاجه مصر في الوقت الحالي بشدة، ومصر حدث فيها طفرة كبيرة في هذا القطاع، وكان في دفعة رئاسية إن المشاريع تبدأ على أرض الواقع والرئيس أكد يبقى في نقاط اتصال ثلاثي بين رئاسة الجمهورية في مصر ومكتب رئيس الوزراء في العراق ومكتب الملك في الأردن لتذليل أي عقبات وتسريع عمل الأمور في القريب العاجل».