وزيرة الثقافة تشيد بمعرض «أضواء المسرح وروح المدينة» بالهناجر

تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، معرض «أضواء المسرح وروح المدينة»، نتاج ورشة التصوير الفوتوغرافي، التى نظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك مساء اليوم، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، بحضور المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

واستمعت وزيرة الثقافة خلال جولتها بالمعرض، لشرح مبسط عن لوحات المعرض لكل مشارك من الفنانين المصورين، وما أثمرت عنه الورشة من استفادة واكتساب خبرة، ساهمت إلى حد كبير فى المزيد من الجودة بالأداء، مشيدة بالمعرض، وما تضمنه من لوحات، تحمل الكثير من اللقطات الفنية لمعالم المدينة وأحدث العروض المسرحية.

وعقب ذلك سلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، شهادات تقدير للمشاركين بالورشة، وهم «محمد منير، حسن عمار، داليا إبراهيم، محمود مدح النبي، محمد شحاتة، أحمد رفعت»، بالإضافة إلى كل من المشرف على الورشة، الفنان السيد عبدالقادر نائب مدير تحرير الأهرام للتصوير الصحفي، والشاعر عماد عبدالمحسن مدير عام النشاط الثقافي والفني بالقطاع، والفنان شادي سرور مدير عام مركز الهناجر للفنون، والفنانة إنجي محمد المشرف على قاعة المعارض.

يذكر أن ورشة التصوير الفوتوغرافي، نظمتها الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفني بالقطاع بالتعاون مع مركز الهناجر للفنون، وتضمن المعرض، نتاج الورشة الذي افتتحه المخرج خالد جلال يوم الاثنين الماضى، أكثر من 200 صورة فوتوغرافية، تجسد أبرز ملامح المدينة والمشاهد المسرحية، تصميم دعاية الورشة والمعرض للفنانة التشكيلية لينا عبدالفتاح، ويستمر المعرض حتى غدا الاثنين 28 يونيو الجاري.

وأعلنت وزيرة الثقافة، صباح اليوم، أسماء الفائزين في جائزة الدولة للمبدع الصغير، حيث فاز بالمسابقة 16 طفلاً، كما أعلنت فتح باب التقدم للدورة الثانية من الجائزة، ابتداء من سبتمبر المقبل، مؤكدة أنه سيتزايد الاهتمام بالجائزة، وإضافة فروع أخرى لها في المستقبل.